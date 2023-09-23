سناب شات بلس تتخطى 5 ملايين مشترك

تجاوز عدد مشتركي خدمة سناب شات بلس، 5 ملايين مشترك، فيما تسعى الشركة على المدى المتوسط إلى الوصول إلى 10 ملايين مشترك في الخدمة.

وتطمح سناب عبر تلك الخدمة المأجورة إلى زيادة إيراداتها غير الإعلانية، بتحصيل الاشتراكات مباشرةً من مشتركي سناب شات بلس.

وأطلقت شركة سناب تلك الخدمة في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، من أجل توفير مزايا إضافية حصرية لمستخدمي سناب شات مقابل اشتراك شهري يبلغ 4 دولارات.

وتمنح الشركة المشتركين في خدمة سناب شات بلس وصولًا مبكرًا إلى المزايا الجديدة، بالإضافة إلى اختصاصهم بعدة مزايا أخرى لا تتوفر لدى بقية المستخدمين.

ويعتبر عدد المشتركين في الخدمة ضئيلًا إذا ما قورن بإجمالي عدد مستخدمي المنصة، حيث يتجاوز عددهم 750 مليون مستخدم نشط على أساس شهري.