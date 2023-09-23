إصابتان بمواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدميهما، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.