معتقلون سياسيون في سجن (الجنيد) بنابلس يشرعون بالإضراب عن الطعام الأحد 

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة بنابلس سيشرعون يوم اليوم الأحد بالإضراب عن الطعام.

وبحسب اللجنة فإن الإضراب يأتي احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني لدى مخابرات السلطة رغم حصولهم على قرارات بالإفراج.

وكانت حركة حماس قد دعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وأكدت دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حمايةً لوحدة شعبنا وجبهتنا الداخلية حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وضربت السلطة جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.