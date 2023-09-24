إغلاق الفلل السياحية بعد وفاة طفل غرقاً في قلقيلية

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن طفلا يبلغ من العمر عامين، توفي مساء اليوم السبت، غرقًا داخل أحد الفلل السياحية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة.

وأضاف أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقاً وأن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

من جهتها، قررت لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية، إغلاق الفلل السياحية بالمحافظة حتى إشعار آخر .

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه "تقرر اغلاق الفلل بعد وفاة طفل يبلغ من العمر عامين في إحداها مساء اليوم"، داعية أصحابها للالتزام بتعليمات وشروط الصحة والوقاية، وتصويب أوضاع الفلل السياحية.