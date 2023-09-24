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القدس
مباشر| اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى فيما يسمى (عيد الغفران)
24 سبتمبر 2023 . الساعة: 08:11 ص
الرسالة نت- القدس المحتلة
https://www.facebook.com/NewsQastal/videos/2435966409910116
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291105
كلمات مفتاحية
اقتحام الأقصى
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