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^200 مثال: غزة العزة

مباشر| اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى فيما يسمى (عيد الغفران)

الرسالة نت- القدس المحتلة

 

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اقتحام الأقصى

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