سعر الذهب اليوم في سوريا حسب جمعية الصاغة

أسعار الذهب في سوريا اليوم23 سبتمبر2023، يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الذهب في سوريا معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في سوريا أو بباقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في سوريا بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، ويتم تحديث الأسعار يوميًا في الوقت الفعلي بناءً على الظروف الاقتصادية في سوريا وذلك، لتلبية احتياجات زوار موقعنا ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم، فقد سجل سعر وقية الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 25,052,601.16 ليرة.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأحد عند مستوى 737,883.69 ليرة.

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سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم السبت في الأسواق عند مستوى 704,856.14 ليرة للشراء، مقابل 750,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 471,246.68 ليرة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 537,000 ليرة للشراء، مقابل 545,000 ليرة للبيع.

سجل سعر كيلو الذهب بيع 849,142,857 شراء 848,000,000