الشيخ عكرمة صبري يحذر من مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى، واستغلال أعياده اليهودية لتغيير الواقع فيه.

وشدد الشيخ صبري على أن اقتحام المستوطنين الأقصى، وإجراءات الاحتلال العسكرية لن يعطيهم أي شرعية في القدس والمسجد المبارك.

وأوضح أن إبعاد المرابطين واعتقال الشباب الفلسطيني، ولن يثني شعبنا عن الرباط والدفاع عن الأقصى.

واقتحم أكثر من 520 مستوطناً وعشرات من جنود الاحتلال المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد، كما أدوا رقصات وطقوساً تلمودية على أبوابه، عشية ما يسمى "عيد الغفران".

وكانت منظمات الهيكل المتطرفة أعلنت عن اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى بـ "عيد الغفران" بدءاً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم الاثنين.