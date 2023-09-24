جدل تحكيمي يشكك في صحة ريمونتادا برشلونة أمام سيلتا فيجو

أثارت بعض القرارات التحكيمية في مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة السادسة من الليجا، جدلا واسعا بين الجماهير.

وفاز البارسا بنتيجة (3-2)، محققا ريمونتادا مثيرة، بعد أن كان متأخرا أمام سيلتا فيجو بهدفين نظيفين في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أخطأ الحكم ماريو ميليرو لوبيز في قرارين، ولم يحصل على المساعدة المناسبة من أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، من تقنية الفيديو (VAR).

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وأشارت إلى أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم سيلتا فيجو (0-1)، لكن في بداية الشوط الثاني، تجاهل ماريو ميليرو لوبيز ركلة جزاء لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 49.

وأوضحت أن جوناثان بامبا، كان يستعد لتسديد الكرة صوب المرمى، لكنه تعرض لتدخل عنيف من الخلف بواسطة جافي لاعب برشلونة.

وذكرت أن الحكم كان يجب أن يمنح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بطاقة حمراء مباشرة، بعد الخطأ العنيف الذي ارتكبه ضد كارل ستارفيلت.