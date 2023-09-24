سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، تقدم الرسالة نت للقراء والمهتمين في مجال العملات والبيع والشراء كل ما يخص أسعار الدولار في مصر والأكثر تداولاً منها، بالإضافة إلى سعر الجنيه، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

سعر الدولار في مصر اليوم تحديث يومي

واصل سعر الدولار اليوم الأحد 24 سبتمبر، ثباتاً في التعاملات المصرفية في البنوك المصرية وماكينات الATM، محققاً أعلى سعر له عند مستوى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ويرجع هذا الثبات نظراً للإجازة الأسبوعية في البنوك والشركات المصرفية.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 30٫79 جنيه مصري جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات داخل بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 30.79 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه 32.78 جنيه للشراء و32.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي لحظة بلحظة في البنوك

بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بلغت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي المصري cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني في مصر اليوم 19 سبتمبر إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك البركة المصري فقد جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري فإن الدولار في مصر يشهد حالة من الترقب والثبات، وسط توقعات بتأجيل أي عمليات خفض لقيمة الجنيه المصري أو تعويم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، وحسب خبراء قد تتأثر السوق السوداء بسد وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حيث يتجه المتعاملين إلى التداول عبر القنوات الرسمية لعدم وجود فروق سعر مناسبة.

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أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وعلى صعيد البنوك الأوروبية، فقد وصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في ختام التعاملات إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.