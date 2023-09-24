الشاباك يزعم: معتقلو بيرزيت ينتمون لحماس وتم توجيههم من غزة

أصدر الجيش (الإسرائيلي) والشابك، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، بياناً مشتركاً بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة في جامعة بيرزيت .

وجاء في البيان، أنه "في ختام جهد استخباراتي وتحقيقات، اعتقل الجيش والشاباك الليلة 8 مطلوبين من جامعة بيرزيت يتبعون لمنظمة حماس ".

وزعم البيان بأنه "تم توجيههم من قطاع غزة لتنفيذ عمليات في الوقت القريب".

وأشار إلى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة كانوا على أهبة الاستعداد لتنفيذ عملية وضبط بحوزتهم أسلحة ومعدات وأعلام".

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله ، واعتقلت سبعة طلاب.

وأعلنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود جلال نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى قاسم من قرية دورا القرع، ونادر عويضات من مخيم العروب في الخليل، وعبد الله نجم، وحسن علوان، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد اقتحام الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.