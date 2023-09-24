الكتلة الإسلامية: جامعة الأزهر تفقد البوصلة وتصادر حقوق الطلبة

أصدرت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، مساء الأحد، بيانًا أكدت فيه أن جامعة الأزهر تفقد البوصلة وتصادر حقوق الطلبة.

وقالت الكتلة في بيان: "إعلان جامعة الأزهر لوقف أنشطة كافة الأطر الطلابية يثبت أن مشكلتها الحقيقية تكمن في وجود حركة طلابية حقيقية وفاعلة".

وأكدت الكتلة أن إدارة جامعة الأزهر لا تبحث إلا عن تحقيق مصالحها الشخصية وبقائها في كراسيها أطول فترة ممكنة وخصوصاً بعد سلسلة الاستدعاءات التي حصلت لقيادات في جامعة الأزهر لمساءلتهم عن المظاهر الطلابية التي رفعت في الجامعة والتي تخالف لونها.

وأضافت: "إننا اليوم وأمام إعلان جامعة الأزهر حالة الحرب غير المبررة على الأطر الطلابية بوقف نشاطها نعلن رفضنا المطلق لهذا الإجراء القمعي، والذي نستشعر فيه إفشالاً لجهودنا المبذولة لإجراء انتخابات طلابية تضمن حقوق الطلبة والدفاع عنها، فإننا ومع ذلك آثرنا في الكتلة أن ننزع كل مبرراتهم الواهية، فإن كانت مشكلة إدارة الجامعة في وجود راية تخالف لونها السياسي فإننا سنقوم ومعنا إخواننا في الأطر الطلابية بإفشال هذا المخطط الدنيء لنثبت أننا الأحرص على مصلحة الطالب".

وشدد الكتلة أنها ستنتهج المبادرات اللازمة كافة لنزول إدارة الأزهر عن الشجرة، "مع إعلاننا أن النشاط الطلابي لن يتوقف لا في جامعة الأزهر ولا في غيرها".

ودعت الكتلة، جامعة الأزهر إلى عدم التهرب من مشاكلها الداخلية وتصديرها باتجاه جموع الطلبة والأطر الطلابية.