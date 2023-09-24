لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تستنكر اختطاف السلطة الصحفي طارق السركجي

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في نابلس من اختطاف الصحفي طارق يوسف السركجي، واعتقاله ومصادرة أجهزته.

وطالبت اللجنة مؤسسات المدينة والجهات الحقوقية والشخصيات الاعتبارية بالتدخل العاجل لوقف الممارسات غير الوطنـية والأخلاقية التي تمارسها أجهزة السلطة بحق الصحفيين والأسـرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة النشطاء وتقييد حرية الرأي والتعبير وممارسة سياسة تكميم الأفواه.