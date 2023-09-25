فيديو الأهداف: أتلتيكو يطرح ريال مدريد في أرض السقوط الأول

تجرع ريال مدريد طعم الهزيمة للمرة الأولى له هذا الموسم أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، مساء اليوم الأحد على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

وسجل للروخيبلانكوس، ألفارو موراتا “ثنائية” في الدقيقتين 4 و46 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد نجمه توني كروس في الدقيقة 35.

ورفع أتلتيكو، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد الريال عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف برشلونة “المتصدر” وجيرونا “الوصيف”.

وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم، بينما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للريال في الليجا هذا الموسم بعدما حقق الفوز في ال5 مواجهات السابقة.