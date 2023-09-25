أدان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، بإطلاق النار عليه والذي أسفر عن إصابته، محملًا السلطة المسؤولية الكاملة لكشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال المجلس التشريعي في بيان صحفي: "تأتي محاولة الاغتيال الآثمة في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "هذا الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية خدمة للاحتلال الصهيوني وأجندته".

ودعا المجلس التشريعي شعبنا في الضفة وجميع قواه وشرائحه إلى مواجهة المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.