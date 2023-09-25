رابط فحص نتيجة تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر

يستعد العديد من الطلاب والطالبات من المحافظات المختلفة لمعرفة نتيجة السكن للإقامة في المدينة الجامعية للعام 2023 - 2024 خلال فترة الدراسة سواء الفصل الأول أو الثاني، ومن خلال موقع الرسالة نت نقدم لكم نتيجة القبول بالمدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر التي ستكون متاحة أمام الطلبة والطالبات من خلال الرابط التالي.

خطوات معرفة نتيجة تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر

يقوم الطالب بالدخول على الموقع ثم يقوم بتلك الخطوات:

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب

يدخل الرمز التأكيدي الذي يظهر أمامه.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

· ستظهر لك نتيجة القبول في المدينة الجامعية بالأزهر 2023.

نتيجة تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم السبت القادم الموافق 30 من سبتمبر 2023م، وأوضح رئيس الجامعة أنه سوف يتم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

الإستعلام عن نتيجة تسكين المدن الجامعية بالقاهرة

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب فضيلته بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.