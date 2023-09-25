هل (أنشلوتي) سبب خسارة ريال مدريد؟

أفاد المدرب الايطالي ( كارلو انشيلوتي ) مدرب ريال مدريد عقب الخسارة الثقيلة أمس من جاره اللدود اتلتيكو مدريد : " الهزيمة اليوم بسببي .. أنا أتحملها "



حيث دخل ( انشلوتي ) المباراة بتشيكلة مختلفة بشكل كبير عن باقي المباريات الفائتة للفريق الملكي .

وعند سؤاله عن اراحة اللاعب ( تشواميني ) أجاب : " تشواميني كان يحتاج الى الراحة .. لقد لعب معنا العديد من الدقائق وأيضا مع المنتخب

وصرح : " اننا غاضبون وحزينون للغاية . لكن لقد قمنا بعمل جيد حتى الآن وسنواصل القيام بذلك "





وعند سؤاله عن سبب غياب ( فينيسيوس ) اجاب : " لم يتمكن فينيسيوس من المشاركة اليوم بسبب ألم في معدته ولم نكن مستعدين للتضحية به "

وقام ( كارلو ) بالقاء اللوم على مدافعين الفريق الملكي حيث قال : " مشكلتنا اليوم في الدفاع وليس في الهجوم ,, لم نبدأ بشكل جيد ولم ندافع بشكل جيد ولم نكن أقوياء في الملعب "