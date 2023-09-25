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أسباب خسارة ريال مدريد ...

هل (أنشلوتي) سبب خسارة ريال مدريد؟

سقوط جسر مدريد
سقوط جسر مدريد

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أفاد المدرب الايطالي ( كارلو انشيلوتي ) مدرب ريال مدريد عقب الخسارة الثقيلة أمس من جاره اللدود اتلتيكو مدريد : " الهزيمة اليوم بسببي .. أنا أتحملها " 

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حيث دخل ( انشلوتي ) المباراة بتشيكلة مختلفة بشكل كبير عن باقي المباريات الفائتة للفريق الملكي .

وعند سؤاله عن اراحة اللاعب ( تشواميني ) أجاب : " تشواميني كان يحتاج الى الراحة .. لقد لعب معنا العديد من الدقائق وأيضا مع المنتخب 

وصرح : " اننا غاضبون وحزينون للغاية . لكن لقد قمنا بعمل جيد حتى الآن وسنواصل القيام بذلك "

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وعند سؤاله عن سبب غياب ( فينيسيوس ) اجاب : " لم يتمكن فينيسيوس من المشاركة اليوم بسبب ألم في معدته ولم نكن مستعدين للتضحية به " 

وقام ( كارلو ) بالقاء اللوم على مدافعين الفريق الملكي حيث قال : " مشكلتنا اليوم في الدفاع وليس في الهجوم ,, لم نبدأ بشكل جيد ولم ندافع بشكل جيد ولم نكن أقوياء في الملعب " 

 

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