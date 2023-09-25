الكشف عن مخطط خطير لتنفيذ اغتيالات في الخليل

كشفت مصادر مطلعة أن حادثة إطلاق النار تجاه عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح ومن قبله إطلاق النار تجاه سيارة زميلته في المجلس البلدي أسماء الشرباتي، هي جزء من مخطط يجري العمل على تنفيذه من أجل إرباك الوضع الأمني في الخليل للتغطية على عمليات اغتيال ستتم بحق شخصيات بارزة في الخليل.

وذكرت المصادر للعربي الجديد أن جهات أمنية عليا تشرف على تنفيذ هذا المخطط من أجل ضمان أن تنشغل الخليل بأحداثها الداخلية الدامية، وألا تنخرط في موجة المقاومة المتصاعدة حاليا في كافة ربوع الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن قائمة الاغتيالات تشمل رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، والناشط المعارض فايز السويطي، والاسير المحرر مصعب أبو شخيدم، والناشط عيسى عمرو والناشط عمار بنات وغيرهم، مشيرة الى أنه قد يتم استهداف بعض الشخصيات الفتحاوية البارزة للتغطية على هذا المخطط وزيادة حدة الاستقطاب الاجتماعي والعائلي والفصائلي داخل المدينة.

ونوهت المصادر إلى أنه يجري التحضير أيضا لمحاولة بعث الروح في المشكلة العائلية بين عائلتي الجعبري وابو عيشة من خلال استهداف بعض المصالح التجارية لعائلة أبو عيشة عبر أشخاص مشبوهين، فضلا عن استمرار التشهير ببعض كبار عائلة الجعبري والتلميح الى ارتباطهم بضباط أمن إسرائيليين.