المعارضة (الإسرائيلية) تدعم التطبيع مع السعودية بشرط!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعتزم تعيين وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء في حكومته الحالية، أوفير أكونيس (من حزب الليكود)، في منصب سفير "إسرائيل" المقبل لدى الأمم المتحدة.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أنه من المقرر أن يُنهي سفير تل أبيب الحالي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ولايته القانونية في أيلول/ سبتمبر 2024، والتي استمرت 4 سنوات.

وصرح مسؤولون في الحكومة (الإسرائيلية) ، بأنه خلال الفترة الماضية، تردد اسم أكونيس كمرشح محتمل لهذا المنصب، لكنه نفى ذلك بنفسه. بينما أكد مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة أن تعيين أكونيس بات مؤكدا.

ولفتت المصادر النظر إلى اتفاق نهائي بين رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير خارجيته، إيلي كوهين، حول تعيين أكونيس في هذا المنصب الحساس.

وأشارت إلى أن إردان غير معني بتمديد ولايته الحالية، ويريد العودة إلى لـ "أسباب عائلية".

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة (الإسرائيلية) إن نتنياهو يسعى إلى تعيين المزيد من الوزراء في مناصب دبلوماسية، حتى يتمكن من تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه لأعضاء الكنيست، بتعيينهم في مناصب وزارية.

ووفقا لـ "يديعوت"، سيتعين على نتنياهو أن يأخذ خلال الفترة القريبة المقبلة، قرارًا بشأن هوية قنصل "إسرائيل" العام في نيويورك، وهو أحد أكثر المناصب الدبلوماسية المرغوبة.

وكان نتنياهو قد عرض هذا المنصب في السابق على الوزير الحالية، ماي غولان، غير أن المعارضة القوية التي أبدتها الإدارة الأمريكية والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، دفعت نتنياهو للتراجع عن ذلك.