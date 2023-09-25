الرسالة تكشف.. تسعيرة العمرة وعدد المعتمرين بالرحلة الواحدة

كشف رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة محمد الأسطل، عن التطورات الجديدة بشأن المعتمرين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف اتفقت مع الجانب المصري على عدد المعتمرين في الفوج الواحد والذي سيتكون من 612 معتمرا، والعدد قابل للزيادة.

وقال الأسطل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ التسعيرة ستكون أقل من الموسم السابق، وما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حديث حول ارتفاع السعر عارٍ من الصحة".

وأوضح أن الفوج الأول من الرحلات سيغادر قطاع غزة إلى الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد أن الجانب المصري أصدر اتفاقية نقل خاصة بالمعتمرين، تتضمن تسهيلات في الذهاب والعودة.