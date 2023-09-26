ضبط 21 طبيب أسنان في الأردن لا يحملون شهادات

ضبطت نقابة الأسنان في الأردن عددا من الأشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون شهادة، بحسب ما أعلن النقيب عازم القدومي.

وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية المحلية، قال القدومي إنه من الضروري تفعيل القوانين المتعلقة بإغلاق المنشآت المخالفة في مجال طب الأسنان في المملكة.

وتابع بأن هنالك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون شهادة علمية، وقد تم ضبط 21 شخصا منهم.

ولفت إلى أن النقابة لا تملك سلطة إغلاق المنشآت المخالفة، وتنحصر هذه الممارسة بوزارة الصحة فقط، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الوزارة بخصوص هذه المخالفات.

وتمنى القدومي أن تتعاون الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت للحفاظ على حقوق المواطن والمريض.



وبحسب آخر الأرقام، أعلنت نقابة الأطباء العام الماضي أن نسبة البطالة بين أعضائها تجاوزت عتبة الـ 35% فيما نسبة الأطباء المجمدة عضويتهم في النقابة نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية 37% من الأطباء.