اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقالات ومواجهات واستهداف للاحتلال.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من وهم موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيفي، من بلدة سلواد شرق رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

واستهدف المقاومون بالرصاص مستوطنة "شيلو" شرق رام الله، واقتحمت قوات بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وداهمت عدة مناطق في البيرة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تامر عبد الرؤوف النتشة واستولت على مركبته، عند حاجز عسكري نصبته على الطريق الالتفافي قرب المدينة.

كما اعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل المواطن سميح سليمان الحروب، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

واستهدف الشبان آليات الاحتلال بكوع متفجر خلال التصدي لاقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأطلق المقاومون النار صوب حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد كساب من منطقة بلاطة البلد خلال مروره على حاجز حوارة، كما داهمت قوات الاحتلال شارع عصيرة بنابلس.

وشهدت القدس المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها عدة بلدات، استهدف خلالها الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة.