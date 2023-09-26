هشام قاسم يؤكد أهمية العمل الإعلامي في تقديم الرواية الفلسطينية الصادقة

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم أهمية دور الإعلام في العمل لمصلحة قضية شعبنا العادلة، وما حققه من إنجازات سياسية وأخلاقية وإنسانية انتصاراً لمقاومته المشروعة على مستوى الرأي العام العالمي.

وقال قاسم اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: "إن العمل الإعلامي لدى حماس من أهم مرتكزات عملها المقاوم؛ لما له من دور كبير في تقديم الرواية الوطنية الفلسطينية الصادقة، وقد أدركت الحركة منذ انطلاقتها قبل عدة عقود أهمية هذا العمل، ولذلك أسّست جهازها الإعلامي في دلالة على حجم اهتمامها به، وتغطيته لوقائع التطورات الميدانية في الأراضي المحتلة، عبر تكثيف نشاطها الإعلامي".

وأشار إلى أن الإعلام المقاوم نجح في بث روح المقاومة والصمود بين أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وإظهار احتضانهم لها، وبناء شبكة واسعة من المؤسسات الإعلامية التي حققت حضورًا شعبيًا على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لمصلحة القضية العادلة، وساهم مساهمةً كبيرة في حضور الرواية الوطنية الفلسطينية، وظهور حركات مقاطعة الاحتلال، وعزله عالميًا.

وتقدم عضو قيادة حركة حماس في الخارج بالشكر إلى الطواقم الإعلامية الفلسطينية العاملة في مختلف الاتجاهات والفصائل والمستقلين، القابضين على جمر الحقيقة، الذين قدَّم العديد منهم روحه وحريته ثمنًا لها، من الشهداء والجرحى والأسرى، بعد أن أدّوا دورا شاملًا وفعالًا لأبعد الحدود في إحداث التأثير المطلوب لدى الرأي العام المحلي والدولي.