الأسير كايد الفسفوس مضرب لليوم الـ55 بوضع صحي صعب

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الأسير كايد الفسفوس من الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري بحقه، وسط تدهور متسارع على وضعه الصحي.

وحذرت الوزارة في وقت سابق من استشهاد الأسير كايد الفسفوس، موضحة أنه خسر أكثر من نصف وزنه ويعاني من آلام في جميع أنحاء جسده وخاصة في المفاصل، ولم يعد قادرًا على التحرك بمفرده، إضافة إلى شعوره الدائم بالصداع الشديد والهزال.

وقالت إن إدارة سجون الاحتلال تواصل التعنت في الاستجابة لمطلبه بإنهاء جريمة الاعتقال الإداري بحقه.

وحملت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفسفوس، مطالبةً بنقله لأحد المشافي المدنية بشكل فوري، لتلقي العلاج وضمان وجوده تحت رعاية طبية مناسبة، مشيرةً أن وجوده في زنازين العزل الانفرادي بسجن عسقلان يشكل خطرًا مباشرًا على حياته.

ودعت الوزارة منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والحقوقية لأخذ دورها، والتوقف عن حالة الصمت إزاء جريمة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وممارسة دور عملي لإنقاذ حياة الأسير الفسفوس قبل فوات الأوان.