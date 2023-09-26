موعد صرف المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة 10 أكتوبر 2023... وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والجهات المعنية، بتنفيذ عدد من القرارات الاجتماعية الاستثنائية، التي أعلنها خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، وقد تم اتخاذ هذه القرارات لمساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم.

وتابع السيسي، أن بسبب انتشار جائحة كورونا، وبعدها الحرب الروسية – الأوكرانية، واستهدفت القرارات الموظفين العاملين في الدولة، وأصحاب المعاشات، وغيرها من الفئات المستحقة للدعم والمساندة، وقد تضمنت التوجيهات الرئاسية 8 قرارات من أبرزها رفع العلاوة الاستثنائية التي تم إقرارها في مارس الماضي من 300 جنيه إلى 600 جنيهًا، وكذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، ونوضح في السطور التالية موعد صرف المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة سبتمبر 2023م، وموضوعات أخرى ذات صلة.

موعد صرف المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم حاليًا، حيث تم رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنبه، يتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستفيدين، بعد عرض مشروع القرار المعد من قبل الحكومة على مجلس النواب، الذي يستأنف جلساته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومن ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، موضحة أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، والتي يستفيد منها 11 مليون مستفيد، بتكلفة قدرها 32 مليار جنيه سنويًا، أول نوفمبر 2023م، مع احتساب زيادة أكتوبر، والصرف بأثر رجعي.

المعاشات بالزيادة الجديدة

وأضافت الهيئة أن أصحاب المعاشات يتسنى لهم الصرف من منافذ فوري وكارت ميزة، ومنافذ البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، وكذلك المحافظ الإلكترونية والهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي، وأن المعاشات بعد الزيادة ستكون على النحو الآتي: