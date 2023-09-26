محدث: إصابات بقمع الاحتلال تظاهرات الشباب الثائر شرق غزة

أصيب عدد من الشبان والفتية بجروح وحالات اختناق، مساء الثلاثاء؛ جراء قمع الاحتلال الصهيوني، المتظاهرين شرق قطاع غزة.

وتظاهر الشباب الثائر في عدة مواقع شرق قطاع غزة، تحديدًا شرق رفح وشرق منطقة ملكة بغزة وأشعلوا إطارات السيارات ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية.

وأطلق الشباب الثائر دفعات من البالونات المحملة بالشعل الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأقر جيش الاحتلال في بيان له أن فلسطينيين أحرقوا نقطة عسكرية على حدود غزة بدون أن يجتازوا السياج كما اندلعت حرائق بفعل إطلاق بالونات حارقة.

ويواصل الشباب الثائر منذ 13 سبتمبر/أيلول الجاري التظاهرات شبه يوميا شرق قطاع غزة؛ نصرة للمسجد الأقصى، والأسرى داخل سجون الاحتلال، ورفضا للحصار على قطاع غزة.

وأدى قمع الاحتلال هذه التظاهرات إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح حتى الآن.

يتبع ..