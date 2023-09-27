اشتباكات ومواجهات بالضفة والقدس خلال حملة اعتقالات للاحتلال

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حملات اقتحامٍ ودهم لعدّة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها عمليات إطلاق نار واشتباكات ومواجهات الليلة وفجر اليوم الأربعاء.

وخاض المقاومون اشتباكًا عنيفًا مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس فجر اليوم الأربعاء.

واستهدفت المقاومة حاجز "تساني عوز" قرب طولكرم بوابل من الرصاص، كما استهدف الشباب الثائر البرج العسكري بكوع متفجر على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واستهدف الشباب الثائر مستوطنة "بسجوت" قرب مدينة البيرة بزجاجات حارقة، كما أطلق المقاومون النار تجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على قمة جبل جرزيم بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ واعتقلت الأستاذ رزق حلايقة والأسير المحرر قســام حلايقة والشاب أحمد حلايقة فجر اليوم.

وعقب اقتحام منزليهما في مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجد أبو سياج وعميد دراغمة.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قتيبة رمضان عقب اقتحام منزله في حي القرعان، فيما اندلعت مواجهات في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أسامة عرفات الرجبي عقب اقتحام المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب نابلس، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا مساء أمس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء.