صرف الدولار في السوق السوداء اليوم في لبنان

يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الدولار في لبنان معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في مصر أو بباقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في لبنان بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، بالإضافة إلى سعر الليرة، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

بين صندوق النقد الدولي في لبنان أن الدولار مقابل الليرة شهد ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وصلت الليرة اللبنانية إلى مستوى 89.8500 ليرة للشراء، و 89.800 ليرة للبيع مقابل الدولار الامريكي.. وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم 27 سبتمبر 2023

اعتبر وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضروريّة بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد، مشيراً إلى أنّه بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزالُ لبنان يُواجه تحدياتٍ اقتصاديّة هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.

روابط ذات صلة أسعر العملات والذهب