شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 بعد قرار الزيادة الجديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيهًا هذا الشهر بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، والتي تشمل 5 ملايين أسرة، وهو ما دفع العديد من مستحقي الدعم إلى السؤال عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يجب ألا يكون المتقدم للاستفادة من معاش تكافل وكرامة يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه .

يجب ألا يكون المتقدم يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية أخرى .

يتوجب أن تكون الأسرة التي تسعى للحصول على المعاش لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا يكونون في مراحل التعليم المختلفة .

· بالنسبة للمسنين، يجب أن يكون عمر المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة بدايةً من 65 عامًا.

المستندات اللازمة للتقديم إلى برنامج تكافل وكرامة يمكن للأشخاص المستحقين للحصول على معاش تكافل وكرامة الانضمام إلى البرنامج بعد تقديم المستندات التالية:

صورة من شهادة الزواج أو الطلاق . صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم وأفراد أسرته .

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة 2023؟

وصلت زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال هذا العام إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% خلال أبريل الماضي، و15% في سبتمبر الجاري، ليرتفع معاش تكافل من 450 جنيها إلى 630 جنيها، ومعاش كرامة إلى 490 جنيها.

من هم المستحقين لمعاش تكافل وكرامة 2023

الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب.

كيفية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

- عن طريق زيارة موقع وزارة التضامن الإلكتروني

- اختر «الاستعلام عن نتيجتك».

- أدخل الرقم القومي في الخانة المحددة.

- اضغط على «استعلام».

- تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023، حيث من المقرر صرفه في يوم 15 أكتوبر المقبل لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023

أسباب رفض منحة معاش تكافل وكرامة

- وجود ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

- إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم في (باشتراك تأميني).

- العمل بأجر منتظم بدون اشتراك تأميني وبدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

- امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصه.

- الحصول على معاش من القطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطه عن ذاته.

- الحصول معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- من سافر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

- امتلاك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

- من لديه مصروفات دراسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).

- تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- تعذر الاستدلال على الأسرة المتقدمة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

- مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.