تعرّف على موعد حل مشكلة شحن العدادات.. تنويه مهم من شركة الكهرباء

نفت شركة كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، وقوع أي اختراق إلكتروني لقاعدة بيانات الشركة، وفقًا لما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، في تصريح صحفي، إن الموضوع ليس اختراقًا بل هو "خارج عن إرادتنا وجميع طواقمنا عملت على مدار اليومين السابقين لحل المشكلة".

وقال إن شحن العدادات الذكية متاح في مقرات الشركة على مدار اليوم، ويمكن الاتصال على الرقم 133 لمتابعة العداد الكرت المتوقف.

وأضاف: "قريباً جداً سيكون شحن العداد في نقاط الشحن، وما يهمنا هو توفير الخدمة للمواطنين".

وأضاف أن طواقم الشركة تمكنت من استعادة جميع الخدمات الكهربائية.

وأوضح ثابت أن سبب التأخر في استعادة كل الخدمات الكهربائية هو "كم المعلومات الكبير جداً".

وأكد أن يوم غدٍ الخميس ستكون الأمور مستقرة في كل محافظات القطاع.

ويوم أمس الثلاثاء، أشارت شركة الكهرباء لوجود خلل طارئ في منظومة الاتصال عطَّل خدمة شحن العدَّادات الذكية من خلال نقاط الشحن الاعتيادية، في حين سرت أحاديث عدَّة غير مؤكدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن ما حصل هو عملية اختراق إلكتروني.

المصدر / فلسطين أون لاين