جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 مواجهات نارية، مازالت المنافسات بين الأندية مستمرة، حيث ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباريات نارية ضمن جدول مباريات اليوم التي تتضمن منافسات كبيرة حول العالم في الدوري الفرنسي والدوري الإسباني ليج 1 وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري الإيطالي سيريا آي ومنافسات البريميرليج.

جدول مواعيد مباريات اليوم :

* الدوري الاسباني .

ريال مدريد : لاس بالماس ( 00 : 8 )

أتلتيك بلباو : خيتافي ( 00 : 8 )

فياريال : جيرونا ( 00 : 8 )

فالنسيا : ريال سوسيداد ( 30 : 10 )

* الدوري الانجليزي " كأس كاراباو " .

أستون فيلا : إيفرتون ( 45 : 9 )

برينتفورد : أرسنال ( 45 : 9 )

تشيلسي : برايتون ( 45 : 9 )

ليفربول : ليستر ستي ( 45 : 9 )

نيوكاسل : مانشستر سيتي ( 00 : 10 )

* الدوري الايطالي .

كالياري : ميلان ( 30 : 7 )

نابولي : أودينيزي ( 45 : 9 )

إنتر ميلان : ساسولو ( 45 : 9 )

لاتسيو : تورينو ( 45 : 9 )