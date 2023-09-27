رسميًا: المغرب تفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

نجحت دولة المغرب في الفوز بشرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب الجزائر من السباق.

وقررت اللجنة التنفيذية منح المغرب استضافة البطولة الإفريقية لعام 2025 بعد انسحاب الجزائر من سباق الترشح لتنظيم الكان.

وكان رئيس الكاف الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، قد أعلن في 30 سبتمبر الماضي، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب على 6 ملاعب هي: مولاي عبد الله بالرباط (66 ألف مقعد)، ملعب طنجة (88 ألفا)، ملعب أكادير (66 ألفا)، ملعب مراكش (55 ألفا)، ملعب محمد الخامس (55 ألفا)، وملعب فاس الكبير (66 ألف) وجميعها مجهزة بغرف الفار، كما تم وضع ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية.

وسبق للمغرب أن نظم كأس الأمم الإفريقية سنة 1988، في بطولة عرفت مشاركة ثمانية منتخبات، وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني، بعد فوزه على نيجيريا بهدف نظيف في المشهد الختامي، علما أن أسود الأطلس كانوا قد غادروا المسابقة من نصف النهائي.