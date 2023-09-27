انتهاء التوقيت الصيفي في مصر بعد 30 يومًا

يكثر السؤال في الوقت الحالي من المواطنين، عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023 بعد انتهاء فصل الصيف 2023، و بحساب عدد الأيام نجد أنه متبقي 30 يوما على على إلغاء التوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

قرار مجلس الوزراء

بحسب قرار مجلس الوزراء، يبدأ المواطنون في تأخير ساعاتهم 60 دقيقة من صباح يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، إيذانًا ببداية تطبيق التوقيت الشتوي 2023، والذي يستمر حتى شهر أبريل 2024.

فوائد التوقيت الشتوي

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فوائد التوقيت الشتوي، موضحًا أنها تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.