رئاسة التشريعي تعزي العراق بضحايا الحريق

تقدمت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأحر التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق، قيادةً وشعباً، في ضحايا الحريق المفجع الذي اندلع في قاعة أفراح في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، وأسفر عن مئات الضحايا والإصابات.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د. أحمد بحر، تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا جراء هذا المصاب الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق الشقيق من كل سوء.