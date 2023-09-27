خطوات للتغلب على اكتئاب الخريف ورفع معنوياتك

يتجلى اكتئاب الخريف عادة بلا سبب واضح، ويظهر لدى الأشخاص المصابين بما يُعرف بالاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الخريف.

يُعرف بأعراض مثل تدهور المزاج لفترات طويلة، وفقدان الرغبة في الأنشطة والمهام اليومية، وزيادة الرغبة في الانعزال الاجتماعي، وتدني الثقة بالمظهر الشخصي، وربما حدوث رغبة قوية في البكاء.

للتغلب على هذه الحالة، يمكن اتباع بعض النصائح:

حافظ على روتينك اليومي وممارسة العادات الصحية مثل النوم الكافي، وتناول وجبات مغذية، وشرب الماء، وممارسة النشاط البدني.

لا تنعزل عن الأصدقاء والعائلة، فالتواصل معهم يمكن أن يكون مفيدًا لضبط مزاجك.

اسأل نفسك ما تحتاج إليه لتشعر بالسعادة والراحة، وحاول تلبية احتياجاتك الشخصية.

حاول تقليل مستوى الضغط والتوتر، وتقبل التغييرات التي يجلبها موسم الخريف دون مقاومة.

تحدث مع الأشخاص المقربين عن مشاعرك ومزاجك، وطلب الدعم إذا كنت بحاجة إليه.

أحرص على محيطك المحيط بألوان زاهية ومشرقة لرفع معنوياتك.

قم بممارسة التنفس العميق والهادئ لتهدئة أعصابك.

إذا استمر اكتئاب الخريف بشكل شديد، فلا تتردد في طلب المساعدة الطبية واستشارة طبيب نفسي.

تذكر أن هذه المرحلة ستمر مع مرور الوقت، وسوف تعود للشعور بالعافية النفسية مرة أخرى.