الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقيادي رأفت ناصيف

جددت سلطات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة "حماس" من مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، رأفت ناصيف.

وذكرت عائلة الشيخ ناصيف، إن الاحتلال أصدر قرار اعتقال إداري جديد بحق الأسير رأفت ناصيف مدته 4 شهور.

ونوهت العائلة إلى أن الاحتلال يُواصل عزل الأسير ناصيف (58 عامًا)، انفراديًا منذ 9 شهور، إلى جانب حرمانه من الزيارة العائلية أو التواصل مع عائلته منذ قرابة الـ 7 شهور أيضًا.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير رأفت ناصيف، عقب دهم منزله في مدينة طولكرم بحزيران/ يونيو 2022، وحوّله بعد أسبوع من اعتقاله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وجاء اعتقال ناصيف الأخير بعد 6 أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا. وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عاماً، من ضمنها 13 عاماً في الاعتقال الإداري.