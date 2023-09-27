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بينهم بن غفير

مزاعم (إسرائيلية) بإحباط عملية اغتيال شخصيات سياسية بارزة

الرسالة نت - وكالات

زعم جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) الشاباك مساء يوم الأربعاء إحباط خلية لصالح إيران واعتقال 5 فلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، خططوا للمس بشخصيات عامة وسياسية بارزة بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان للشاباك، أنه "في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش، جرى إحباط خلية إرهابية عملت في إسرائيل والضفة الغربية، وذلك بتوجيه من عناصر أمن إيرانيين بغية تنفيذ عمليات لزعزعة استقرار إسرائيل وأمن مواطنيها".

وقدمت المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في حيفا، مؤخرا، لوائح اتهام ضد المعتقلين، ونسبت إليهم ارتكاب "مخالفات أمنية خطيرة".

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