أبو معمر للرسالة: الكل الوطني يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية

قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في "حماس"، زكريا أبو معمر، إنّ "حركته تؤكد على موقف الكل الوطني ضرورة إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وأضاف أبو معمر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "هذا حق شعبنا ونحرص عليه، ونسعى لإنجاحه؛ كما فعلنا في الانتخابات العامة 2021 التي ألغيت، أو كما نفعل الآن بخصوص الانتخابات الطلابية".

وأشار أبو معمر إلى وجود اجتماع مهم يعقد في هذه الأثناء بين الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، موضحاً أن زيارة ناصر تأتي بناء على دعوة وجهتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة بحضور حركتي حماس وفتح.

وبين أنّ اللقاء يأتي امتدادًا للقاءات والمشاورات المستمرة التي بدأت منذ عقد اللقاء الوطني يوم 14 أغسطس الماضي، والذي صدر عنه بيان وطني جامع يدعو لإجراء الانتخابات المحلية بغزة، ثم تلاه بيان من لجنة المتابعة الحكومية بغزة رحبت فيه بالموقف الوطني، وأكدت على استعداد الأجهزة الحكومية في غزة؛ لتذليل كل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية.

وأكد أبو معمر أنه من المتوقع خلال لقاء الفصائل مع حنا ناصر؛ التأكيد على الموقف الوطني ودعوة ناصر لبذل كل الجهود؛ لصدور قرار من مجلس الوزراء في رام الله، بتكليف لجنة الانتخابات المركزية؛ لبدأ اجراء الانتخابات.

ووصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ظهر اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون لبحث سبل إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع.

وقال الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله في تصريح صحفي إن رئيس اللجنة حنا ناصر سيلتقي الفصائل بغزة مساء اليوم وممثلي المجتمع المدني غدًا الخميس لبحث سبل إجراء الانتخابات المحلية.

وكشف مصدر في لجنة الانتخابات المركزية، لـ"الرسالة نت"، الثلاثاء، أن رئيس اللجنة حنا ناصر سيزور قطاع غزة، الأربعاء، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية لبحث سبل إجراء الانتخابات المحلية في القطاع.

وعلمت "الرسالة نت" من مصدر فصائلي وآخر حقوقي أن السلطة مارست ضغوطا على حنا ناصر لثنيه عن إجراء الزيارة.

وكانت حركة "حماس"، دعت الفصائل إلى لقاء تشاوري مؤخرا اكدت خلاله "ضرورة التوافق الوطني من أجل إجراء الانتخابات المحلية الخاصة بالبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، باعتبارها حقاً للشعب الفلسطيني وليست منة من أحد".

وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في "حماس"، زكريا أبو معمر، في كلمة باللقاء إن الانتخابات المحلية ليست بديلا عن الانتخابات العامة، وحاجة الشعب الفلسطيني لها حاجة ماسة، مشدداً على أن حركته سبق أن أبدت تحفظها عليها في السابق كونها اتُخذت بديلاً للانتخابات العامة التي أُلغيت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

وشدد على أن حركته تتطلع لتوافق وطني تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، ساعيةً إلى أن تكون هذه الانتخابات محطة مهمة ومفصلية للبناء عليها نحو توافقات وطنية أكبر ترسخ وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه، مؤكدًا ضرورة التوافق على هذه الانتخابات.

بدوره، قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن هناك ضرورة لبناء استراتيجية فلسطينية شاملة تقتضي شراكة وطنية في المشروع الوطني وكذلك شراكة سياسية لمن يرغب في أن يكون جزءاً من النظام السياسي، مشيراً إلى أن الشراكة في النظام السياسي تتطلب عناوين تفصيلية متعلقة بالمجلس الوطني والمجلس التشريعي والهيئات المحلية وهو ما يتطلب توافقًا على إجراء الانتخابات العامة كمدخل لترتيب البيت الفلسطيني.