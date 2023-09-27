البرغوثي: ندعو الحكومة لإصدار قرار فوري بإجراء الانتخابات المحلية بغزة

دعا د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة في رام الله برئاسة د. محمد اشتيه؛ لإصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقال البرغوثي في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، إنّ الانتخابات انتظارها ولا مبرر لتأجيلها ما دامت جميع القوى تطالب بها ولجنة الانتخابات المركزية جاهزة لاجرائها.

وأضاف: "لا يعقل ان تكون آخر انتخابات لبلدية غزة جرت قبل ٧٧ عاما اي عام ١٩٤٦.

وأوضح البرغوثي أنّ الانتخابات البلدية يمكن أن تكون مقدمة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية و الرئاسية وللمجلس الوطني التي طال انتظارها أيضا منذ عام ٢٠٠٦.

والتقت القوى مساء اليوم مع رئاسة لجنة الانتخابات برئاسة د. حنا ناصر، وأعلنت استعداد القوى بالقطاع وجهوزيتها لاجراء الانتخابات، فيما أكدّت لجنة الانتخابات أنها ستمارس الضغط السياسي المطلوب منها؛ للدفع باجراء الانتخابات.