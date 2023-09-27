الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري بطولكرم

أغلقت قوات الاحتلال ، مساء اليوم الأربعاء، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل من الاتجاهين، وكثفت من تواجدها في محيطه، ومنعت المواطنين وتحديدا أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم، أو الدخول إلى طولكرم عبره.

وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المركبات، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية.

وارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون، 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.