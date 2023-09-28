7 معتقلين سياسيين في سجن (الجنيد) يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي

يواصل مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة بنابلس الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.

والمعتقلون المضربون عن الطعام هم عبادة محمد رواجبة، وقصي شريم، ومناضل سعادة، وأحمد معلا، ومحمود معالي، ومعد كنعان، وساهر مسعود.

وجاءت خطوة الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني لدى مخابرات السلطة رغم حصولهم على قرارات بالإفراج من المحكمة.

وحملت عائلة الأستاذ معد كنعان من بلدة جبع في جنين، أجهزة السلطة المسؤولية عن حياته، مشيرة إلى أنه معتقل لليوم 32.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية نحو 50 مواطناً على خلفية آرائهم ونشاطاتهم الوطنية والسياسية.

ومن بين المعتقلين عشرات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والمقاومين المطاردين.

وكانت حركة حماس قد دعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وأكدت دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حمايةً لوحدة شعبنا وجبهتنا الداخلية حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وضربت السلطة جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.