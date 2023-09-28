الناشط صوافطة: مقاومة طوباس تفاجئ الاحتلال في تطورها وقدرتها على إفشال مخططاته

قال الناشط السياسي نادر صوافطة إن الاحتلال (الإسرائيلي) يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني ويستمر في عدوانه على المدن والقرى والمخيمات بهدف القضاء على المقاومة الآخذة بالتصاعد والانتشار.

وأضاف صوافطة أن اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس يهدف لإنهاء كافة أشكال المقاومة التي باتت تفاجئه في قدرتها على إفشال مخططاته ومواصلة طريقها وتطوير إمكانياتها بصورة كبيرة أربكت حسابات قادة الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المراقب لتصاعد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية وتكرار حالات الفشل التي منيت بها قوات الاحتلال مؤخرا، يدرك حجم المعضلة التي باتت تشكل تحديًا حقيقيًا لقادة العدو الغاشم.

وأعلنت كتائبُ الشهيد عز الدين القسّام في الضفةِ الغربيةِ عن تصدّي مجاهديها الأبطال في مدينة طوباس لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المدينة صباح اليوم.

وقالت الكتائبُ في بيانٍ مقتضب “خاض مجاهدونا رفقة إخوانهم المجاهدين من فصائل أخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، التي سارعت بالانسحاب بعد أن فشلت بالوصول إلى أحد المطاردين”.

وكانت طائرات الاستطلاع فوق مدينة طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وساحة ومحيط المستشفى التركي، فجر اليوم الخميس.

واندلعت اشتباكات مسلحة خاضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة، خلال انسحاب قوات الاحتلال من منطقة مستشفى طوباس التركي.