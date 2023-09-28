الاحتلال يقرر جلسة محاكمة جديدة للأسير المضرب كايد الفسفوس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، عن عقد محكمة الاحتلال جلسة جديدة للنظر بالطعن المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس بداية أكتوبر/تشرين أول القادم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الرسالة نت"، إنه سيتم تعيين جلسة في المحكمة العليا التابعة للاحتلال بتاريخ 2/10/2023، للنظر في الالتماس المقدم من قبل محامي الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الاداري الصادر بحق الأسير كايد الفسفوس.

وكانت والدة الأسير المضرب كايد الفسفوس، طالبت أمس الأربعاء، في تصريح لـ"الرسالة نت"، بضرورة العمل على إنقاذ حياة ابنها قبل فوات الأوان، واستشهاده في سجون الاحتلال، كما حدث مع الأسير خضر عدنان في مايو/ أيار المنصرم.

وتؤكد مؤسسات معنية بالأسرى، أنّ الفسفوس يُعاني ظروفًا صحية حرجة، إذ فقد 30 كغم من وزنه، ويشتكي من آلام حادة في جسده، خاصة منطقة الظهر والمفاصل، ويرافقه صداع شديد وهزال عام.

ورفضت المحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، مرتين استئناف الأسير كايد الفسفوس، علمًا أن إدارة السجون نكثت اتفاقًا كان يقضي بعدم تمديد اعتقاله مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر 9 أيام.

والأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وخاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر مايو\ أيار وبداية شهر يونيو/ حزيران المنصرم، استمر لـ 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021، إضراباً ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لـ 131 يومًا.

وتواجه الحركة الأسيرة في السنوات الأخيرة، ارتفاعًا في عدد الأسرى الإداريين، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المنصرم، 1264 أسيرًا، ما دفع عددًا منهم لخوض الإضراب الفردي عن الطعام.