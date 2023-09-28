2618 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى تاريخ اليوم بلغت 2618 قراراً جديداً أو قرار تجديد.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته "الرسالة نت"، أنه في شهر سبتمبر/أيلول الحالي أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداري، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد.

وبينت الهيئة، أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت 42 ملفا استئنافياً، والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.