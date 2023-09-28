الشيخ فتح الله السلوادي.. آخر شعراء فلسطين الأزهريين.. مسيرة وإنتاج

شعر الشيخ فتح الله السلوادي بين الوطنيات والحكمة والدين وخاصة في المناسبات الإسلامية. وقد اختلط بالمجتمع الأدبي والثقافي المصري منذ أن كان في الأزهر، ونشر أولى قصائده في المجلات المصرية كالأنصار ومنبر الشرق والأهرام وغيرهم. وبعد عودته إلى فلسطين، استمر في نشر قصائده في الصحف الفلسطينية كالجهاد والدفاع وفلسطين والفجر والقدس

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صدر للسلوادي مجموعتان شعريتان مطبوعتان، هما "الخواطر" عام 1990، و "خواطر في ظلال المسجد الأقصى" عام 1999. وصدر له كتاب "رجال لقيتهم" الذي حققه عام 2015 من المخطوط الباحثان عوني فارس وخليل حامد

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ولم يقتصر نشاط الشيخ فتح الله الإعلامي على الشعر فقط، بل نشر مقالاته أيضاً في الصحف الفلسطينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى وفاته، وقد كان عضواً في هيئة التحرير في عدد من المجلات الفلسطينية، مثل "هدى الإسلام" و "الإسراء

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له العديد من المؤلفات المخطوطة (غير المنشورة) تجاوزت 60 مخطوطة، وهي في الفقه والتفسير والسيرة والرحلات والتراجم والشعر والقصة والمسرحية والخاطرة والمقالة

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وكان واسع المعرفة والثقافة، حافظاً للقرآن الكريم، ولعدة دواوين من الشعر، كالمتنبي وأبي فراس الحمداني وأبي القاسم الشابي. أسس مكتبته الخاصة على أكثر من 9525 كتاباً ما بين مجلد وغيره، وأكثر من 1000 عدد من المجلات الثقافية

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من شعره

في مصر، نشر الطالب الشيخ فتح الله قصيدته الأولى عام 1937، ولم يحتفظ بها، لكنه تذكّر منها ثلاثة أبيات منها

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يا خليليَّ، والبعاد مؤسّي .. زاد وجدي وزاد حزني وبؤسي

أين أمي؟ لم أحتمل بُعدَ أمي .. صوتها لم يزل يشيع بحسي