الشعبية تدين اعتقال السلطة للمهندس يزن جبر

دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الخميس، اعتقال أجهزة السلطة الأمنية، المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابه المهندسين فرع نابلس وعضو لجنه المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية بنابلس.

كما أدانت في تصريح صحفي، استمرار حمله الاعتقالات السياسية بحق نشطاء وأعضاء في فصائل المقاومة والعمل الوطني.

ودعت الشعبيّة في تصريحٍ لها إلى إطلاق سراح المهندس يزن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بأسرع وقتٍ حفاظًا على السلم الاهلي والمجتمعي، ولتوفير الأجواء الصحية التي تعزز من وحدة شعبنا في مقاومة الاحتلال واعتداءاته التي لا تتوقف على القدس والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومخططاته لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية من خلال الضم والقتل والتهجير.

وسبق وتعرض جبر قبل عام للاعتقال على يد قوات الاحتلال ، خلال مروره على حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس، وجرى نقله إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم الإفراج عنه.

واعتقل جبر مرات عديدة لدى سلطات الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وفاز المهندس يزن جبر برئاسة لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين عن قائمة "التآلف المهنية".