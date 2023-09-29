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جيش الاحتلال يقتحم قرى في محافظة جنين

ارشيفية
ارشيفية

الرسالة نت

اقتحم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، عدة قرى في محافظة جنين.

وذكرت مصادر صحفية "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فقوعة شمال شرق جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في وسط القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون، وبيت قاد، وقرية تعنك غرب المدينة، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملة تمشيط واسعة بين كروم الزيتون في بلدة يعبد جنوب المدينة، وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي البلدة، قنابل الصوت والقنابل المضيئة في محيط الحاجز.

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