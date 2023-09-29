دعوات لاعتصام اليوم في نابلس تنديدا باعتقال السلطة المهندس يزن جبر

دعت نقابة المهندسين للمشاركة في اعتصام اليوم الجمعة بمقر النقابة في شارع المريج بنابلس، تنديداً باعتقال أجهزة السلطة المهندس يزن جبر.

وأوضحت النقابة أن الاعتصام سينظم اليوم الجمعة الساعة 4:30 مساءً، رفضاً للاعتقال السياسي بحق رئيس الفرع المهندس جبر الذي اعتقلته مخابرات السلطة يوم أمس الخميس.

وأكدت النقابة أن المشاركة في الاعتصام، دعماً للحرية والعمل النقابي وفضاً للاعتقال السياسي بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين بالضفة الغربية.

وأدانت عدد من الفصائل الفلسطينية، اعتقال أجهزة أمن السلطة س المهندس يزن جبر، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقة الأمنية على خلفية سياسية ونقابية.

وطالبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بالإفراج الفوري عن المهندس جبر الذي يشغل أيضاً عضو لجنه المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية بنابلس.

بدورها؛ أدانت الجبهة الديمقراطية اعتقال أمن السلطة للمهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة نابلس، داعية لإطلاق سراحه فوراً.

ودعت الديمقراطية أجهزة السلطة للتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة على خلفية الانتماء السياسي المرفوضة وطنياً ومجتمعياً.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط النقابي والمجتمعي، يزن مصباح جبر، وذلك بعد أشهر معدودة من استهداف مركبته بالرصاص، مؤكدة أنها ترى فيه اعتداء آثما لا يخدم سوى أعداء شعبنا.

وأكد مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران ضرورة الإفراج الفوري عن جبر، وعن جميع المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة، وتحرك الجميع لإغلاق هذا الملف.

ودعا بدران أجهزة السلطة لوقف استهتارها بالسلم الأهلي والمجتمعي، في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنا وعلى المسجد الأقصى المبارك.

وأطلق مسلحون في آذار/ مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.



وحتى اللحظة لم تقدم السلطة أي متهم حول جريمة إطلاق النار صوب مركبة المهندس جبر، لتنضم إلى عشرات جرائم إطلاق النار التي استهدفت قامات وطنية وأسرى محررين وسجلت ضد مجهول.