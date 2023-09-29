واتس آب تختبر ميزة جديدة، تعرف عليها

تختبر منصة "واتس آب" للتواصل الاجتماعي اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز تحكم المستخدمين في الوسائط التي يتلقونها في القنوات؛ عبر حذفها تلقائيًا.

وقبل أيام أضافت خدمة التراسل الفوري ميزة الرد على تحديثات القنوات، في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.20.6 من تطبيق واتس آب.

ورُصدت الميزة في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.20.11 من تطبيق واتس آب لنظام أندرويد المتوفر في متجر "جوجل بلاي"، بحيث سيكون هناك قسم جديد يسمى "إعدادات القناة" Channel Settings يمكن المستخدمين من اختيار الوقت الذي تُزال فيه الصور ومقاطع الفيديو المُشاركة داخل القنوات تلقائيًا من الجهاز.

وحاليًا، لا تحذف واتس آب وسائط القناة على الفور من جهاز المستخدم لأن الخيار الافتراضي هو "أبدًا" Never، وقد يتسبب ذلك في أن تجتمع كمية كبيرة من وسائط القنوات في أجهزة المستخدمين بمرور الوقت عن غير قصد، مما قد يؤدي إلى مشكلات في التخزين.

ورُصد أيضًا شريط تطبيقات علوي أبيض داخل قسم إعدادات القناة في واتس آب، كان قد رُصد في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.18.18، وهذا يؤكد أيضًا أن شريط التطبيقات العلوي الأبيض سيكون متاحًا في أي قسم من التطبيق.

ويُعتقد أن واتس آب تسعى من خلال هذه الميزة إلى منح المستخدمين سيطرة كبرى على مدة بقاء هذه الوسائط في أجهزتهم، مما يعزز تجربة واتساب الشاملة الخاصة بهم.

وهذا يعني أن المستخدمين لم يعودوا بحاجة إلى إدارة وسائط قنواتهم يدويًا لتحرير مساحة التخزين على أجهزتهم، ذلك أنه سيكون هناك خيار تلقائي في التحديث المستقبلي.

والوسائط المحذوفة سوف تُنزَّل مرة أخرى بعد أن يفتح المستخدم القناة مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذا إعداد فردي، ذلك أنه يسمح للمستخدمين بتعطيله لقناة واحدة مع إبقائه نشطًا لقناة أخرى.