صحيفة عبرية: حماس تفرض إرادتها على (إسرائيل) والوسطاء

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن حركة حماس نجحت مرة أخرى في فرض إرادتها على (إسرائيل) والوسطاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث في (إسرائيل) يدور عن احتمال زيادة تصاريح العمال من غزة إلى 20 ألفا، بينما تطالب حماس بزيادة قدرها 50 أو 60 ألفا.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن حماس نجحت في تحقيق ذلك من خلال خلق إحساس بالإلحاح وجعل الجميع متوترين.

وزعمت الصحيفة أن مصر وقطر والأمم المتحدة توسلت إلى حماس لوقف الأحداث عند السياج الحدودي واستعادة الهدوء.

وأوضحت أن حماس قادرة على الضغط على إسرائيل والوسطاء لتحقيق مكاسب لها.

وأشارت إلى أنه قد تستمر حماس في استخدام هذا الأسلوب في المستقبل، مما قد يؤدي إلى المزيد من التوترات في المنطقة.