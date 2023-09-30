(حماس) تزفّ الشهيد رمانة وتؤكد أن إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال

زفّت حركة (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد محمد رمانة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي مساء الجمعة: "لقد ارتقى شهيدنا البطل وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة".

واستشهد الشاب محمد جبريل رمانة، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة.